28 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Granada, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG),puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Premier Lig
Liverpool, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yenerek sahasında üst üste 12. maçını kazandı.
Son şampiyon Manchester City, sahasında Aston Villa'yı 3-0'lık skorla geçti.
Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Southampton deplasmanında 9-0 gibi farklı bir skorla galip geldi. Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu da egale etti.
Norwich City deplasmanında 3-1 kazanan Manchester United, Premier Lig tarihinde 2 bin gole ulaşan ilk takım oldu.
Arsenal'ın evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Chelsea de Burnley deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmanda Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 10. haftasının ardından 28 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 20'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.
La Liga
Kadrosunda milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın da yer aldığı Granada, evinde Real Betis'i 1-0 yenerek La Liga'da 46 yıl sonra ilk kez liderliğe oturdu.
Zirve mücadelesi veren takımlardan Real Sociedad, Celta Vigo deplasmanında 1-0 galip geldi.
Atletico Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu 2-0'lık skorla geçti.
Sevilla, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Getafe'yi ağırladığı maçı 2-0 kazandı.
Granada, Barcelona-Real Madrid karşılaşmasının ertelenmesiyle La Liga'nın 10. haftasında puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliği ele geçirdi. Ligde Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla 19'ar, Real Madrid 18 puanla sıralandı.
Serie A
Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosunda bulunduran Juventus, deplasmanda Lecce ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan kaybı yaşadı.
Parma'yı konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Inter, Juventus'un puan kaybettiği haftada liderliğe yükselme şansını kaçırdı.
Atalanta'nın sahasında Udinese'yi 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği haftada, zirveye oynayan takımlardan Napoli, SPAL deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, evinde Milan'ı 2-1 yendi. Roma'da Mert Çetin, ilk kez resmi maçta forma giydi. Milan'da Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika görev yaptı.
Serie A'nın 9. haftasını 23 puanla geçen son şampiyon Juventus'u, 22 puanla Inter, 20 puanla Atalanta ve 17 puanla Napoli izledi.
Bundesliga
Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-2 yendi.
Son şampiyon Bayern Münih, evinde Union Berlin'i 2-1 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.
Freiburg, evinde Leipzig'i 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
Zirveyi ilgilendiren Wolfsburg-Augsburg ve Schalke 04-Borussia Dortmund maçları 0-0 sona erdi.
Bundesliga'nın 9. haftası sonunda 19 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, 18 puana sahip Bayern Münih, 17'şer puanlı Freiburg ve Wolfsburg takip etti.
Ligue 1
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Olympique Marsilya'yı 4-0 ile geçti.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Bordeaux'yu 3-0 yendi. Yusuf Yazıcı, bir gol atıp iki gol pası vererek mücadelede yıldızlaştı.
Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nantes, evinde Monaco'ya 1-0 kaybetti, Reims ise sahasında Nimes ile 0-0 berabere kaldı.
Ligue 1'de 11. haftanın ardından puanını 27'ye çıkaran son şampiyon PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Lille ve Reims 18'er puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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