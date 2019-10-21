Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG),puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

Lider Liverpool, konuk olduğu Manchester United ile 1-1 berabere kalarak 9. haftada ilk kez puan kaybetti. Ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi biten Liverpool, yenilmezlik serisini ise 26 karşılaşmaya çıkardı.

Son şampiyon Manchester City, Crystal Palace deplasmanından 2-0 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.

Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, sahasında Burnley'yi 2-1 mağlup etti. Chelsea de Newcastle United'ı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise evinde Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

Sheffield United-Arsenal maçıyla tamamlanacak Premier Lig'in 9. haftasının ardından 25 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 17'şer puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

LA LIGA

Haftaya lider başlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilerek bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Konuk olduğu Eibar'ı 3-0 mağlup eden Barcelona böylece zirvenin yeni sahibi oldu.

Bu sezon La Liga'nın sürpriz takımı Granada, evinde Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Real Sociedad, Real Betis'i 3-1, Sevilla da Levante'yi 1-0 yendi. Atletico Madrid'in seyircisi önünde oynadığı Valencia maçı ise 1-1 sonuçlandı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki Getafe de Leganes'i 2-0'lık skorla geçti.

La Liga'nın 9. haftası sonunda puanını 19'a çıkaran Barcelona, Real Madrid'in bir, Granada'nın 2, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla'nın 3 puan önünde liderliğe yükseldi.

SERIE A

Juventus, seyircisi önünde çıktığı Bologna karşılaşmasını 2-1 kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Sassuolo deplasmanından 4-3 galip ayrılan Inter, zirveden kopmadı.

Atalanta, konuk olduğu Lazio ile 3-3 berabere kalırken, Napoli ağırladığı Verona'yı 2-0 yendi.

Hakan Çalhanoğlu’nun bir gol attığı maçta Milan, konuk ettiği Lecce ile 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise Sampdoria deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

Serie A'nın 8. haftasını 22 puanla geçen Juventus'u, 21 puanla Inter, 17 puanla Atalanta ve 16 puanla Napoli izledi.

BUNDESLIGA

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Borussia Dortmund'a 1-0 yenildi.

Fakat Borussia Mönchengladbach, takipçilerinin de haftayı puan kayıplarıyla kapamasıyla liderliğini sürdürdü.

Leipzig-Wolfsburg mücadelesi 1-1, Augsburg-Bayern München müsabakası da 2-2 tamamlandı.

Bundesliga'nın 8. haftası sonunda 16 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'ı, aynı puana sahip Wolfsburg, 15'er puanlı Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig takip etti.

LIGUE 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Nice'i 4-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetine imza attı.

Metz deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Nantes, zirve yolunda önemli yara aldı.

Reims, evinde oynadığı Montpellier karşılaşmasını 1-0 kazandı.

Ligue 1'de 10. haftanın ardından puanını 24'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Reims 17 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.