Avrupa Merkez Bankası faizleri artırmayı planlıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumunda konuştu.
Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ekonomik ve jeopolitik manzaranın Rusya-Ukrayna savaşının ardından çarpıcı bir şekilde değiştiğine işaret eden Lagarde, para politikasının karşı karşıya olduğu koşulların önemli ölçüde değiştiğini anlattı.
Lagarde, bu nedenle haziran toplantısında para politikasını normalleştirmede daha fazla adım atmaya karar verdiklerini hatırlattı.
Özellikle imalat sektörünü etkileyen yüksek enerji maliyetleri, arz kesintileri ve artan belirsizliğin Avro Bölgesi ekonomisini baskıladığına dikkati çeken Lagarde, hizmet sektöründeki hareketliliğin büyümeyi desteklediğini ve bu sektördeki toparlanmanın önümüzdeki aylarda güçlenmesi beklediklerini söyledi.
Christine Lagarde, yüksek enerji maliyetleri, ticaretteki bozulma, artan belirsizlik ve yüksek enflasyonun harcanabilir gelir üzerindeki olumsuz etkisinin kademeli olarak azalmasını öngördüklerini belirterek, Avro Bölgesi'nde bu yıl yüzde 2,8, 2023 ve 202'te yüzde 2,1 büyüme tahmin ettiklerini ifade etti.
Avro Bölgesi'nde enflasyonun mayıs ayında yüzde 8,1'e çıktığını hatırlatan Lagarde, enerji fiyatlarının bir yıl öncesinin yüzde 39,2 üzerinde seyrettiğini vurguladı.
Lagarde, gıda fiyatlarının Rusya ve Ukrayna'nın üretimdeki önemi nedeniyle mayıs ayında yüzde 7,5 arttığını ifade ederek, "Sonuç olarak, fiyat artışları sektörler arasında daha yaygın bir hale gelmekte ve temel enflasyon ölçütleri daha da yükselmektedir." dedi.
Ücret artışının da bu yıl hızlanmasını beklediklerine işaret eden Lagarde, bu gelişmelerin uzun vadeli enflasyon beklentilerine yansıdığını anlattı.
Lagarde, kurumlarının temel enflasyon tahminlerini önemli ölçüde revize ettiğini hatırlatarak, "Tahminler, enflasyonun bir süre daha istenmeyen yüksek seviyelerde kalacağını gösteriyor. Yıllık enflasyon 2022'de yüzde 6,8 olarak öngörülüyor. Bunun 2023'te yüzde 3,5’e ve 2024'te yüzde 2,1'e inmesi bekleniyor." diye konuştu.
"Hedefimizin oldukça üzerindeki mevcut enflasyon ortamı açıkça bir zorluk teşkil ediyor" diyen Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin 8-9 Haziran'daki toplantısında para politikası konusunda daha fazla adım atmaya karar verdiğini anımsattı.
ECB Başkanı Lagarde, varlık alım programı kapsamında net alımları 1 Temmuz'da sonlandırmaya karar verdiklerine işaret ederek, "Temmuz ayındaki para politikası toplantısında temel banka faizini 25 baz puan artırma niyetindeyiz." ifadesini kullandı.
"ECB'nin temel faiz oranlarını eylülde yeniden yükseltmeyi bekliyoruz." diyen Lagarde, bu oranın orta vadeli enflasyon görünümüne bağlı biçimde belirleneceğini söyledi.
Lagarde, orta vadede enflasyon görünümünün sürmesi veya bozulması halinde eylül ayı toplantısında daha büyük bir artışın uygun olacağını vurguladı.
Eylülden sonra faiz oranlarında kademeli ancak sürekli bir artış yolunun uygun olacağını tahmin ettiklerini anlatan Lagarde, para politikasını ayarlama hızının gelen verilere ve orta vadede enflasyonun nasıl gelişeceğine bağlı olacağına işaret etti.
Haber Görseli: AP
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