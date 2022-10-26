Avrupa Merkez Bankası faiz beklentisi açıklandı!

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB) FAİZ KARARI NE OLACAK?

Avrupa'da devam eden enerji tedarik sıkıntılarına İngiltere'deki siyasi belirsizlik eklense de pay piyasaları haftayı yükselişle tamamlarken, gelecek hafta gözler perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı (ECB) ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faizleri 75 baz puan artıracağı öngörülürken, Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı konuşmada vereceği mesajlar varlık fiyatları açısından önem taşıyor.