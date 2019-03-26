26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 12 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.
Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.
Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),Almanya (Bundesliga),İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 12 futbolcu başarabildi.
Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Burnley'in stoperi Ben Mee oldu. İngiliz oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.
Mee'yi, takımlarının çıktığı 30 Premier Lig karşılaşmasında da firesiz oynayan Cesar Azpilicueta (Chelsea),Luka Milivojevic (Crystal Palace) ve Conor Coady (Wolverhampton) takip etti.
Serie A'da Empoli forması giyen Francesco Caputo, 12 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 28 mücadelede 2 bin 520 dakika süre alan İtalyan futbolcu, fileleri 13 kez havalandırdı.
Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Caputo'nun 34 yaşındaki takım arkadaşı Matias Silvestre oldu. Arjantinli stoper, ilerleyen yaşına rağmen kulübünün 28 maçında da 90 dakika oynadı.
SÜPER LİG'DE BAŞARABİLEN YOK
26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynayamadı.
Kasımpaşa'dan Trezeguet 2, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ise yalnızca 11 dakika takımlarını yalnız bıraktı.
Vedat Muric (Çaykur Rizespor) 34, Abdoul Sissoko (Akhisarspor) 54 ve Jasmin Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 76 dakika oynamadı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:
|Futbolcu
|Kulüp
|Lig
|Maç
|Sahada kalma süresi (dk.)
|Ben Mee
|Burnley
|Premier Lig
|31
|2790
|Cesar Azpilicueta
|Chelsea
|Premier Lig
|30
|2700
|Luka Milivojevic
|Crystal Palace
|Premier Lig
|30
|2700
|Conor Coady
|Wolverhampton
|Premier Lig
|30
|2700
|Yunis Abdelhamid
|Reims
|Ligue 1
|29
|2610
|Daniel Congre
|Montpellier
|Ligue 1
|29
|2610
|Gerard Pique
|Barcelona
|La Liga
|28
|2520
|Francesco Caputo
|Empoli
|Serie A
|28
|2520
|Matias Silvestre
|Empoli
|Serie A
|28
|2520
|Joshua Kimmich
|Bayern Münih
|Bundesliga
|26
|2340
|Waldemar Anton
|Hannover 96
|Bundesliga
|26
|2340
|Theodor Gebre Selassie
|Werder Bremen
|Bundesliga
|26
|2340
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