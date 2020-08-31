Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak. Beşiktaş ve Alanyaspor ise üçüncü turdan katılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Kura çekimi beIN SPORTS’tan ekranlara gelecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

FK Kukesi, Servette, Aris, Heraklion, Ventspils, Ljubljana, Lincoln Red Imps, Backa Topola, NK Osijek, Kalju Nomme, Göteborg, Hammarby, Bodo/Glimt, Viking, Progres Niederkorn, CSKA Sofya, K Riteriai, Honved, Maccabi Haifa, Kaysar Kyzylorda, Neftchi Baku, Shamrock Rovers, B36 Torshavn, Plovdiv, Gliwice, Botosani, Hibernians, Dunajska Streda, Laçi, Teuta Durres, Banja Luka, Renova Dzepciste, Sepsi, Bala Town, Coleraine, Lokomotivi Tbilisi.