UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Fransız temsilcisi Nice'i ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, Nice'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice karşısında 2-1 galip gelerek Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. İlk maçta Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 puanla an itibarıyla 21. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
23 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım 23:00 Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe
AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
