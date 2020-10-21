Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.
Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.
Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:
Sevilla (İspanya) 6, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1
KUPANIN GİTTİĞİ ÜLKELER
UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:
İspanya 12, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1
GALATASARAY TARİH YAZDI
UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.
ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER
1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-2010 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:
Sezon
Şampiyon
Finalist
Sonuç
1971-72
Tottenham
Wolverhampton
2-1, 1-1
1972-73
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-0, 0-2
1973-74
Feyenoord
Tottenham
2-2, 2-0
1974-75
B.Mönchengladbach
Twente
0-0, 5-1
1975-76
Liverpool
Brugge
3-2, 1-1
1976-77
Juventus
Athletic Bilbao
1-0, 1-2
1977-78
PSV
Bastia
0-0, 3-0
1978-79
B.Mönchengladbach
Kızılyıldız
1-1, 1-0
1979-80
Eintracht Frankfurt
B.Mönchengladbach
2-3, 1-0
1980-81
Ipswich Town
AZ Alkmaar
3-0, 2-4
1981-82
Göteborg
Hamburg
1-0, 3-0
1982-83
Anderlecht
Benfica
1-0, 1-1
1983-84
Tottenham
Anderlecht
1-1, 1-1 (4-3 pen.)
1984-85
Real Madrid
Videoton
3-0, 0-1
1985-86
Real Madrid
Köln
5-1, 0-2
1986-87
Göteborg
Dundee United
1-0, 1-1
1987-88
Bayer Leverkusen
Espanyol
0-3, 3-0 (3-2 pen.)
1988-89
Napoli
Stuttgart
2-1, 3-3
1989-90
Juventus
Fiorentina
3-1, 0-0
1990-91
Inter
Roma
2-0, 0-1
1991-92
Ajax
Torino
2-2, 0-0
1992-93
Juventus
Borussia Dortmund
3-1, 3-0
1993-94
Inter
Salzburg
1-0, 1-0
1994-95
Parma
Juventus
1-0, 1-1
1995-96
Bayern Münih
Bordeaux
2-0, 3-1
1996-97
Schalke 04
Inter
1-0, 0-1 (4-1 pen.)
1997-98
Inter
Lazio
3-0
1998-99
Parma
Olympique Marsilya
3-0
1999-00
Galatasaray
Arsenal
0-0 (4-1 pen.)
2000-01
Liverpool
Alaves
5-4 (uzatmada)
2001-02
Feyenoord
Borussia Dortmund
3-2
2002-03
Porto
Celtic
3-2 (uzatmada)
2003-04
Valencia
Olympique Marsilya
2-0
2004-05
CSKA Moskova
Sporting Lizbon
3-1
2005-06
Sevilla
Middlesbrough
4-0
2006-07
Sevilla
Espanyol
2-2 (3-1 pen.)
2007-08
Zenit
Glasgow Rangers
2-0
2008-09
Shakhtar Donetsk
Werder Bremen
2-1 (uzatmada)
2009-10
Atletico Madrid
Fulham
2-1 (uzatmada)
2010-11
Porto
Braga
1-0
2011-12
Atletico Madrid
Athletic Bilbao
3-0
2012-13
Chelsea
Benfica
2-1
|2013-14
|Sevilla
|Benfica
|0-0 (4-2 pen.)
|2014-15
|Sevilla
|Dnipro
|3-2
|2015-16
|Sevilla
|Liverpool
|3-1
|2016-17
|Manchester United
|Ajax
|2-0
|2017-18
|Atletico Madrid
|Olympique Marsilya
|3-0
|2018-19
|Chelsea
|Arsenal
|4-1
|2019-20
|Sevilla
|Inter
|3-2
Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
Sezon
Şampiyon
Finalist
Sonuç
1955-58
Barcelona Karması
Londra Karması
2-2, 6-0
1958-60
Barcelona Karması
Birmingham
0-0, 4-1
1960-61
Roma
Birmingham
2-2, 2-0
1961-62
Valencia
Barcelona
6-2, 1-1
1962-63
Valencia
Dinamo Zagreb
1-2, 2-0
1963-64
Real Zaragoza
Valencia
2-1
1964-65
Ferencvaros
Juventus
1-0
1965-66
Barcelona
Real Zaragoza
0-1, 4-2
1966-67
Dinamo Zagreb
Leeds United
2-0, 0-0
1967-68
Leeds United
Ferencvaros
1-0, 0-0
1968-69
Newcastle United
Ujpesti Dozsa
3-0, 3-2
1969-70
Arsenal
Anderlecht
1-3, 3-0
1970-71
Leeds United
Juventus
2-2, 1-1
Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.
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