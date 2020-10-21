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Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

Futbolda daha önce UEFA Kupası, şu anda UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasını en çok kazanan takım, 6 kez bu başarıya ulaşan İspanya'nın Sevilla ekibi oldu

21.10.2020 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başladı.

Yeni sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, daha sonra UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 6, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Atletico Madrid (İspanya) 3, Chelsea (İngiltere) 2, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Manchester United (İngiltere) 1

KUPANIN GİTTİĞİ ÜLKELER

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şöyle:

İspanya 12, İtalya 9, İngiltere 9, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1

GALATASARAY TARİH YAZDI

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımına penaltı atışları sonucunda 4-1 üstünlük kurarak büyük bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLAR VE FİNALİSTLER

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası, 2009-2010 sezonundan sonra UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen kupayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1971-72

Tottenham

Wolverhampton

2-1, 1-1

1972-73

Liverpool

B.Mönchengladbach

3-0, 0-2

1973-74

Feyenoord

Tottenham

2-2, 2-0

1974-75

B.Mönchengladbach

Twente

0-0, 5-1

1975-76

Liverpool

Brugge

3-2, 1-1

1976-77

Juventus

Athletic Bilbao

1-0, 1-2

1977-78

PSV

Bastia

0-0, 3-0

1978-79

B.Mönchengladbach

Kızılyıldız

1-1, 1-0

1979-80

Eintracht Frankfurt

B.Mönchengladbach

2-3, 1-0

1980-81

Ipswich Town

AZ Alkmaar

3-0, 2-4

1981-82

Göteborg

Hamburg

1-0, 3-0

1982-83

Anderlecht

Benfica

1-0, 1-1

1983-84

Tottenham

Anderlecht

1-1, 1-1 (4-3 pen.)

1984-85

Real Madrid

Videoton

3-0, 0-1

1985-86

Real Madrid

Köln

5-1, 0-2

1986-87

Göteborg

Dundee United

1-0, 1-1

1987-88

Bayer Leverkusen

Espanyol

0-3, 3-0 (3-2 pen.)

1988-89

Napoli

Stuttgart

2-1, 3-3

1989-90

Juventus

Fiorentina

3-1, 0-0

1990-91

Inter

Roma

2-0, 0-1

1991-92

Ajax

Torino

2-2, 0-0

1992-93

Juventus

Borussia Dortmund

3-1, 3-0

1993-94

Inter

Salzburg

1-0, 1-0

1994-95

Parma

Juventus

1-0, 1-1

1995-96

Bayern Münih

Bordeaux

2-0, 3-1

1996-97

Schalke 04

Inter

1-0, 0-1 (4-1 pen.)

1997-98

Inter

Lazio

3-0

1998-99

Parma

Olympique Marsilya

3-0

1999-00

Galatasaray

Arsenal

0-0 (4-1 pen.)

2000-01

Liverpool

Alaves

5-4 (uzatmada)

2001-02

Feyenoord

Borussia Dortmund

3-2

2002-03

Porto

Celtic

3-2 (uzatmada)

2003-04

Valencia

Olympique Marsilya

2-0

2004-05

CSKA Moskova

Sporting Lizbon

3-1

2005-06

Sevilla

Middlesbrough

4-0

2006-07

Sevilla

Espanyol

2-2 (3-1 pen.)

2007-08

Zenit

Glasgow Rangers

2-0

2008-09

Shakhtar Donetsk

Werder Bremen

2-1 (uzatmada)

2009-10

Atletico Madrid

Fulham

2-1 (uzatmada)

2010-11

Porto

Braga

1-0

2011-12

Atletico Madrid

Athletic Bilbao

3-0

2012-13

Chelsea

Benfica

2-1

2013-14SevillaBenfica0-0 (4-2 pen.)
2014-15SevillaDnipro3-2
2015-16SevillaLiverpool3-1
2016-17Manchester UnitedAjax2-0
2017-18Atletico MadridOlympique Marsilya3-0
2018-19ChelseaArsenal4-1
2019-20SevillaInter3-2

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1955-58

Barcelona Karması

Londra Karması

2-2, 6-0

1958-60

Barcelona Karması

Birmingham

0-0, 4-1

1960-61

Roma

Birmingham

2-2, 2-0

1961-62

Valencia

Barcelona

6-2, 1-1

1962-63

Valencia

Dinamo Zagreb

1-2, 2-0

1963-64

Real Zaragoza

Valencia

2-1

1964-65

Ferencvaros

Juventus

1-0

1965-66

Barcelona

Real Zaragoza

0-1, 4-2

1966-67

Dinamo Zagreb

Leeds United

2-0, 0-0

1967-68

Leeds United

Ferencvaros

1-0, 0-0

1968-69

Newcastle United

Ujpesti Dozsa

3-0, 3-2

1969-70

Arsenal

Anderlecht

1-3, 3-0

1970-71

Leeds United

Juventus

2-2, 1-1

Not: Haberde kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.

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