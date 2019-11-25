Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

BAŞAKŞEHİR'E RUMEN HAKEM

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hatega düdük çalacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hatega'nın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

TRABZONSPOR MAÇI TREIMANIS'IN

Trabzonspor´un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya´nın Getafe ekibi ile Trabzon´da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu´ndan Andris Treimanis yönetecek. Treimanis´in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.