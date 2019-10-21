Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

BEŞİKTAŞ'TA İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü konuk edeceği Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.