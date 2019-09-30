Avrupa Ligi'nde hakemler açıklandı

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 3 Ekim Perşembe günü Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.