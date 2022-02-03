Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 24. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Nunnally, kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

31 yaşındaki Nunnally, takımının 94-78 kazandığı Zalgiris Kaunas deplasmanında 32 sayıyla kariyer rekoru kırarken, 2 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla oynadı.