Avrupa Ligi'nde günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup aşaması maçları iki farklı saatteki mücadelelerle tamamlandı.
Maçlar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.
I Grubu'nun ikincisini belirleyecek mücadelede Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk oldu.
Müsabakayı 1-0 kaybeden Demir Grup Sivasspor, grupta 3. sırayı alarak turnuvadan elendi.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde, C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica, E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.
CENGİZ GOL ATTI, LEICESTER CITY LİDER OLARAK TURLADI
Milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Leicester City'nin formasıyla ilk golünü, takımının 2-0 kazandığı AEK karşılaşmasında attı.
Ev sahibi Leicester City'nin golleri, 12. dakikada Cengiz ve 14. dakikada Barnes'tan geldi.
Leicester City bu sonuçla G Grubu'nu zirvede tamamladı.
Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, milli futbolcunun 90 dakika sahada kaldığı Celtic deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Lille, H Grubu'nda Milan'ın arkasında ikinci olarak tur atladı.
Yusuf ve Benfica'dan Pizzi, 6'şar golle grup aşamasının en skorer isimleri oldu.
Son maçların ardından G Grubu'nda Leicester City ve Braga, H Grubu'nda Milan ve Lille, I Grubu'nda Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv, J Grubu'nda Tottenham ve Antwerp, K Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Wolfsberger, L Grubu'nda da Hoffenheim ve Kızılyıldız, son 32 turuna yükseldi.
TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1
Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1
B Grubu:
Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4
Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2
C Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0
D Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2
Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2
E Grubu:
PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1
Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna): 2-0
Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan): 2-0
H Grubu:
Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 0-1
Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa): 3-2
IGrubu:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor: 1-0
J Grubu:
Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika): 2-0
Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya): 1-3
K Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika): 4-1
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