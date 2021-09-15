Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ilk haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova ile Polonya temsilcisi Legia Varşova karşılaştı.

C Grubu mücadelesinde Spartak Moskova'ya konuk olan Legia Varşova, 90+1. dakikada Lirim Kastrati'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

Ligde ilk haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.