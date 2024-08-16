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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3. tur sonucu play-off turuna yükselen 13 takım belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:20
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        Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanşları tamamlandı.

        Elemelerde Petrocub ve RFS'den sonra Dinamo Minsk, Rapid Wien, Elfsborg, Viktoria Plzen, Molde, Maccabi Tel Aviv, Braga, Lugano, Ajax, Borac ve Shamrock Rovers da play-off turuna çıktı.

        Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

        Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

        The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): 0-0 (0-1)

        RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra): 7-0 (2-0)

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 (0-2)

        Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor: 2-0 (1-0)

        Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan): 2-0 (1-1)

        Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna): 1-0 (2-1)

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        Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç): 1-0 (0-3)

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya): 3-0 (2-1)

        Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz): 1-2 (0-0)

        Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (1-0)

        Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1 (1-0) (penaltılarda 13-12)

        Borac (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-1 (uzatmada) (1-2)

        Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 3-1 (uzatmada) (0-1)

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