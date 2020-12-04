Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

A Grubu'nda Young Boys'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi Roma ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi Arsenal grup liderliğini garantiledi.
C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü Bayer Leverkusen de Nice'i 3-2 yendi.
D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi Rangers, Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, Portekiz'in Benfica takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.
F Grubu'ndaki AZ Alkmaar-Napoli maçı 1-1, Real Sociedad-Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.
Bu gruplarda Slavia Prag, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada ve PSV gruptan çıkmayı garantiledi.
I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.
H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.
Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.
G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu maçların ardından Villarreal, Lille, Milan, Braga, Antwerp, Dinamo Zagreb ve Kızılyıldız gruptan çıkmayı garantiledi.
- A Grubu
Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1
- B Grubu
Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1
Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
- C Grubu
Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0
- D Grubu
Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2
Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0
- E Grubu
Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1
- F Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1
Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2
- G Grubu
AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4
Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0
- H Grubu
Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2
- I Grubu
Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1
Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1
- J Grubu
LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3
Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1
- K Grubu
CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1
Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
- L Grubu
Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0
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