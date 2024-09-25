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        Haberler Bilgi Spor AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 25 EYLÜL 2024: Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? BJK, FB, GS UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Avrupa Ligi maç programı 25 Eylül: Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        2024-2025 UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda bu sezon 36 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Takımlar ilk maçlarını 25-26 Eylül tarihlerinde oynayacak. 2024-2025 Avrupa Ligi maç takvimi ve yeni formatı araştırılmaya başlandı. Peki bugün UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var, yeni format nasıl? BJK, FB, GS UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte 25 Eylül Avrupa Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:51 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:20
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi'nde sezon başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonunda ilk hafta maçları 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PAOK'u konuk ederken, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak. Beşiktaş ise Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 25 Eylül UEFA Avrupa Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 3

          UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK HAFTA HEYECANI!

          UEFA'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi yeni formatıyla görücüye çıkıyor.

          UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu, 25 ve 26 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

          21 Mayıs 2025 tarihinde İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

          Bu sezon Avrupa Ligi'nde ülkemizi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş temsil edecek.

        • 4

          GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI NE ZAMAN?

          Galatasaray Avrupa Ligi ilk hafta maçı 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçları ise 26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak.

        • 5

          UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu TRT oldu.

          Maçlar TRT 1, Tabii Spor, Tabi Spor 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından yayınlanacak.

          Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri TRT 1 ve TRT Spor’da izleyicilerle buluşacak.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 6

          UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          UEFA Avrupa Ligi'nde 25 Eylül Çarşamba ve 26 Eylül Perşembe günleri oynanacak maçlar şöyle:

          25 Eylül Çarşamba

          19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç) / TRT SPOR

          19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz) / TABİİ

          22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya) / TABİİ

          22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan) / TRT1

          22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya) / TABİİ

          22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya) / TABİİ

          22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan) / TABİİ

          22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda) / TABİİ

          22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya) / TABİİ

        • 7

          26 Eylül Perşembe

          19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika) / TRT1

          19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya) / TABİİ

          22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya) / TABİİ

          22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş / TRT1

          22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) / TABİİ

          22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya) / TABİİ

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