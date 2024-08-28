Galatasaray'ın Young Boys'a yenilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması, gözleri grup aşaması kura çekimine çevirdi. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda bu sezon uygulanacak yeni formatla birlikte grup aşaması yerine, 36 takımın yer alacağı bir lig etabı olacak ve kura çekimiyle ilgili tarihler merakla bekleniyor.