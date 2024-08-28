Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekim günü belli oldu mu?
Galatasaray'ın Young Boys'a yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edeceği kesinleşti. Bu gelişmenin ardından 2024-2025 sezonu Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu sezon Avrupa kupalarında uygulanacak yeni formatta grup aşaması kaldırılırken, 36 takımın yer alacağı lig etabının ardından son 16 turuna kalacak takımlar belirlenecek. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın Young Boys'a yenilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması, gözleri grup aşaması kura çekimine çevirdi. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda bu sezon uygulanacak yeni formatla birlikte grup aşaması yerine, 36 takımın yer alacağı bir lig etabı olacak ve kura çekimiyle ilgili tarihler merakla bekleniyor.
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Avrupa Ligi'nde yeni sezon, 25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Yeni formata göre grup aşamasının kura çekimi ise 30 Ağustos'ta yapılacak.
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AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024-2025 UEFA Avrupa Ligi grup maçları, 25 Eylül 2024'te başlayacak ve 30 Ocak 2025'te tamamlanacak.
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Avrupa'nın kulüp futbolundaki ikinci en önemli organizasyonu olan turnuvanın finali, 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.
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2024 AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
1. Hafta: 25-26 Eylül 2024
2. Hafta: 3 Ekim 2024
3. Hafta: 24 Ekim 2024
4. Hafta: 7 Kasım 2024
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5. Hafta: 28 Kasım 2024
6. Hafta: 12 Aralık 2024
7. Hafta: 23 Ocak 2025
8. Hafta: 30 Ocak 2025
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