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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ile Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Avrupa Ligi'nde Son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek kura çekimi UEFA'nın merkezi Nyon'da yapılacak. Bu noktada gözler "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ile kura çekim saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:56
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. bitiren sarı-kırmızılı ekip mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. Aynı federasyona bağlı ülke takımları ise bu turda eşleşemeyecek. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

        • 3

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi TV 8,5 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

          Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri arasında Freiburg (Almanya), Olimpik Marsilya, Rennes, Toulouse (Fransa), Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Sparta Prag (Çekya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) yer alıyor.

        • 5

          AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

          İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. İki ayaklı karşılaşmaların ardından kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16’da mücadeleye devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.

          UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kuraları ise 23 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Final, İrlanda Cumhuriyeti’nde, Dublin Arena’da 22 Mayıs tarihinde oynanacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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