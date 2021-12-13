UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında İtalya'da Lazio ile karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak namağlup adının son 16'ya yazdıran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde 24 takım kaldı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da içinde yer aldığı grup aşamasını lider tamamlayan takımlar adlarını son 16'ya yazdırırken, grup 2.'leri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık saat 15:00'de çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Kura çekiminin Exxen'den yayınlanması bekleniyor.

İŞTE PLAY-OFFA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Real Sociedad

Rangers

Olympiakos

Napoli

Lazio

Braga

Dinamo Zagreb

Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit