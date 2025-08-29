Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Torbalar belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

        Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için beklenen gün geldi. Avrupa Ligi'nde lig aşamasının eşleşmeleri bugün belli olacak. Sarı-lacivertliler, kurada 2. torbada yer alacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakipleri netlik kazanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 13:02 Güncelleme: 29.08.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile sarı-lacivertlilerin rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma bugün gerçekleştirilecek.

          Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da yapılacak kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

        • 3

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

        • 4

          UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNKİ

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          FENERBAHÇE KAÇINCI TORBADA?

          UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin lig etabındaki rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

          Sarı-lacivertliler, kura çekimine 2. torbadan katılacak.

        • 6

          İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALAR VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

          1. Torba

          Roma

          Porto

          Rangers

          Feyenoord

          Lille

          Dinamo Zagreb

          Real Betis

          Salzburg

          Aston Villa

          2. Torba

          FENERBAHÇE

          Braga

          Kızılyıldız

          Lyon

          PAOK

          Viktoria Plzen

          Ferencvaros

          Celtic

          Maccabi Tel Aviv

          3. Torba

          Young Boys

          Basel

          Midtjylland

          Freiburg

          Ludugorets

          Nottingham Forest

          Sturm Graz

          FCSB

          Nice

          4. Torba

          Bologna

          Celta Vigo

          Stuttgart

          Panathinaikos

          Malmö

          Go Ahead Eagles

          Utrecht

          Genk

          Brann

        • 7

          2025/26 AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI MAÇLARI NE ZAMAN?

          1. Maç Günü: 24 ve 25 Eylül 2025

          2. Maç Günü: 2 Ekim 2025

          3. Maç Günü: 23 Ekim 2025 4. Maç

          Günü: 6 Kasım 2025 5. Maç Günü: 27 Kasım 2025 6. Maç Günü: 11 Aralık 2025 7. Maç Günü: 22 Ocak 2026 8. Maç Günü: 29 Ocak 2026

        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        İşte Türkiye'nin hava savunması!
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Habertürk Anasayfa