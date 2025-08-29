UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve torbası belli oldu. Bugün gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile sarı-lacivertlilerin rakipleri netleşecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler, kaçıncı torbada? İşte detaylar…