Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya Neftçi Bakü - Helsinki eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. İşte sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği Fenerbahçe maçı ile ilgili ayrıntılar...



FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçında düdük 19 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de çalacak. Kanarya, ilk maçı 2-2 biten Neftçi Bakü - Helsinki turunun galibini ilk maçta sahasında ağırlayacak...



FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can, Samatta