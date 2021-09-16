Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam başladı. Temsilcimiz Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçta Lazio ile sahasında kozlarını paylaştı ve rakibini 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ E GRUBU GÜNÜN SONUÇLARI

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya

AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 3 Puan

2- Marsilya / 1 Puan

3- L.Moskova / 1 Puan

4- Lazio / 0 Puan

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray