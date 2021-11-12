Geçen sezon Bursaspor A Takım'a yükselen ve gösterdiği performansla dikkat çeken 18 yaşındaki Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

NTV Spor'un aktardığına göre daha önce Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun izlemeleri için scout yolladığı iddia edildiği Taha için bu kez de Almanya haberleri çıkmaya başladı.

Gazeteci Nicolò Schira, yaptığı son haberde Freiburg'un Taha için girişimlerde bulunacağını yazdı.

Taha Altıkardeş kimdir?

2003 doğumlu Taha Altıkardeş, yetiştiği Bursaspor ile A takımda geçen sezon oynamaya başladı. Taha, Spor Toto 1. Lig'de 20-21 sezonunda 14 maçta forma giydi. Genç oyuncu, içinde bulunduğumuz sezonda ise 5 maçta formayı terletti.