Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık ettiği yeni sezonun ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, ECA Yönetim Kurulu üyesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.