Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Atletizm Birliği'nin 2020'nin son büyük yarışını Kovid-19 nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan toplantıda Dublin'de seyahat ve konaklama kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle organizasyonun iptal edilmesinin görüşüldüğü aktarıldı. Toplantı sonunda, 2020 Avrupa Kros Şampiyonası'nın bu yıl yapılmamasının uygun görülerek, karara bağlandığı kaydedildi.