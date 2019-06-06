Avrupa Komisyonu’ndan İtalya’ya disiplin işlemi süreci

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın popülist hükümeti ile Avrupa Birliği arasında yaşanan bütçe krizinde Avrupa Komisyonu, İtalya'ya karşı disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açabilecek "aşırı bütçe açığı prosedürünün" başlatılması için gerekli koşulların mevcut olduğunu belirtti.
İtalya'da bir yıl önce iktidara gelen 5 Yıldız Hareketi-Lig koalisyon hükümeti, vatandaşlık geliri, emeklilik sistemi reformu ve vergi düzenlemeleri gibi yüksek kamu harcamaları gerektiren bütçesi nedeniyle AB kurumları ile kriz yaşıyor.
Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, İtalya'nın kamu borcu 2018'de artış göstererek gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 132,2'sine ulaştı. AB kurallarına göre üye ülkelerin kamu borcunun GSYİH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.
Komisyon geçen hafta İtalya yönetimine yazdığı mektupla kamu borcunun yükselmesine açıklık getirilmesini istedi. İtalya'nın bu mektuba yanıtının ardından Avrupa Komisyonu bugün, İtalya'ya yönelik disiplin işlemlerinin uygulanmasına yol açabilecek "aşırı bütçe açığı prosedürünün" başlatılması yönünde ilk adımı attı.
Komisyon tarafından yayımlanan raporda, İtalya'nın yüksek borcu nedeniyle aşırı bütçe açığı prosedürünün başlatılması için gerekli şartların mevcut olduğu belirtildi.
Basın açıklaması yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ise bunun İtalya'ya yönelik disiplin işlemlerinin hemen başlatılacağı anlamına gelmediğini söyledi. Dombrovskis, disiplin işlemleri için AB üyelerinin onayının gerektiğini vurguladı.
Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşler Komiseri Pierre Moscovici de halen diyalog zemininin mevcut olduğunu vurgulayarak "Benim kapım açık" dedi.
Süreç diyalogla çözülemez ve disiplin işlemlerine başvurulursa İtalya'ya 3,5 milyar euro'ya kadar ceza kesilebileceği belirtiliyor.
İtalya ile AB arasındaki bütçe krizinde geçen yılın sonunda da disiplin sürecinin başlatılması gündeme gelmiş, ancak İtalyan hükümetinin bütçe açığı hedefini GSYİH'nin yüzde 2,4'ünden yüzde 2,04'üne indirmek gibi bazı değişiklikler yapmayı kabul etmesiyle anlaşma sağlanabilmişti.
Ancak geçen Nisan'da yayımlanan veriler, İtalya'nın kamu borcunun 2018'de büyüyerek yüzde GSYİH'nin 132,2'sine ulaştığını gösteriyordu. 2019'da bu oranın yüzde 133,7'ye, 2020'de de yüzde 135,2'ye çıkması bekleniyor.
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