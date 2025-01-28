Avrupa Komisyonu: AB Suriye ile Bankacılık İlişkilerini Yeniden Başlatabilir

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anwar Al-Anouni, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uygulanan bankacılık ve yatırım sektörlerindeki yaptırımları hafifletme olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.

Avrupalı yetkili, bu adımın Suriye halkına destek vermek ve ülkenin yeniden inşa edilmesini sağlamak adına güçlü bir mesaj olacağını belirtti. Sözcü, “Bankacılık ve yatırım ilişkilerini yeniden başlatma konusunu değerlendiriyoruz. Bu, Suriye halkına güçlü bir destek mesajı olacak ve ülkeye yeniden inşa için bir fırsat tanıyacaktır,” dedi.

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Dün, Avrupa Birliği, Suriye’deki havacılık, nakliye, bankacılık altyapısı ve enerji sektörüne yönelik yaptırımları bir yıl süreyle askıya aldığını duyurdu.

Hafta başında ise Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Beşar Esad döneminde uygulanan Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin bir “yol haritası” üzerinde anlaştı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından hazırlanan ve 6 aşamadan oluşan bu yol haritası, ülkedeki barışçıl geçişi teşvik etmek ve yeniden inşayı desteklemek amacıyla yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Suriye, özellikle enerji ve temel hizmetler alanlarında büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya. Elektrik ve su gibi hayati sektörlerde yaşanan ciddi gerileme, doğrudan vatandaşların yaşamını etkiliyor