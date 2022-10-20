Özellikle orman zararlısı böcekleri kontrol altına almada biyolojik mücadele amaçlı kullanılan Avrupa kırmızı orman karıncaları 1996'dan bu yana hassas koruma statüsünde yer alıyor.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan karıncaların korunması ve popülasyonlarının artması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlükleri ile Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, Doğa ve Kültür Derneğince 5 yıl önce çalışma başlatıldı.
TEL ÖRGÜYLE ÇEVRİLEREK KORUMA ALTINA ALINDI
Kırklareli'nin ormanlarında tespit edilen karınca yuvaları tel örgüyle çevrilerek koruma altına alındı. Bu sayede kubbe şeklindeki yuvalarının bozulması önlendi ve karıncaların sayıları arttı.
Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Göksal Çidem, Avrupa kırmızı orman karıncasının Anadolu'da sadece Trakya'da yaşayan bir tür olduğunu söyledi.
Çidem, türün neslinin devamı için başlattıkları çalışmanın karşılığını görmeye başladıklarını belirtti.
Sadece yuvaların tel örgüyle çevrilmesinden ziyade vatandaşlara da türün ne derece önemli olduğunu anlattıklarını ve yuvalarının bozulmaması için broşürlerle uyarıda bulunduklarını aktaran Çidem, "5 yıl önce 40 civarında olan yuva sayısı 74'e ulaştı" dedi.
Çidem, bir yuvada 200 bine yakın karınca olduğuna işaret etti.
Avrupa kırmızı orman karıncasının doğa korumada önemli olduğunu, bu nedenle karınca sayısının artmasının doğal dengenin sağlanmasına katkı sunacağını vurgulayan Çidem, şunları kaydetti:
"Kırmızı orman karıncaları bizim için bedava biyolojik mücadele yürütüyor. Bunların bulunduğu alanda böcek ilacı kullanmaya gerek yok. Çünkü bunlar daha çok orman zararlarıyla mücadele ediyorlar. Kene, tırtıl, kırkayak, çekirge gibi zararlıları topluyor. Dolayısıyla ormanların sağlıklı kalmasına, tozlaşmaya katkı sağlıyorlar, ormanlarımızda bir zenginlik oluşuyor bunların sayesinde ve ormanlarımız da zararlılara karşı korunmuş oluyor. 2008 yıllında ormanlarda büyük bir tırtıl istilası yaşanmıştı, yaprak kalmamıştı. Tırtıl istilasına uğramayan yerler sadece bu karıncaların olduğu bölgelerdi."
Çidem, yuva sayılarının artması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.
AVRUPA KIRMIZI ORMAN KARINCASI
Trakya ormanlarında bulunan ve bilimsel adı Formica pratensis olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor. Kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor. Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceği avlıyor.
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