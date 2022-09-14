Ayrıca Bakan Sommaruga, yaklaşan enerji kıtlığına yönelik tedbir için bireyleri ve işletmeleri, kaynakları daha tasarruflu kullanmaya davet etti. Bununla beraber elektrik cihazlarının gereksiz yere kullanılmamasını, buzdolabı için ise çok düşük sıcaklıklardan kaçınılmasını önerdi.