Avrupa İlaç Ajansı'ndan BioNTech aşısına onay!

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EMA’nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP),Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşının AB’de pazarlanması için koşullu onayladı.

AB Komisyonu'nun EMA'nın verdiği onayı bu akşam tasdik etmesi bekleniyor.

'HIZLI HAREKET EDECEĞİZ'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki hesabında EMA'nın onayından sonra yaptığı paylaşımda, "Hızlı harekete geçeceğiz. AB Komisyonu'ndan bu akşam bir karar çıkmasını bekliyorum" ifadesini kullandı.

Komisyon'nun tasdik etmesinden sonra AB ülkelerine aşı dağıtımının kısa sürede başlaması planlanıyor.

BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu.

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA),söz konusu aşının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermiş, aşılar 8 Aralık'ta yapılmaya başlanmıştı.

İsviçre'de ise BioNTech ve Pfizer'in Kovid-19 aşısına cumartesi günü şartlı pazarlama izni verilirken, Avrupa dışında, ABD ve Kanada’da söz konusu aşıda toplu aşılamaya geçilmişti.

AB 300 MİLYON DOZ AŞI ALDI

AB, birlik ülkeleri için BioNTech ve Pfizer'den 300 milyona kadar doz aşısını güvence altına alırken, BioNTech ve Pfizer bu yıl 50 milyon doz ve gelecek yılda 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını bildirmişti.

Dünya çapında 1,68 milyondan fazla insan Kovid-19 salgınında hayatını kaybederken, mevcut durumda aşı söz konusu salgını kontrol altına almanın en umut verici yollarından biri olarak görülüyor.

Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği, Pfizer/BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısı için doz başına 15.5 euro ödemeyi kabul etti