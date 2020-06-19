Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik"

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, video konferans yöntemiyle "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temasıyla tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıya Kaymakcı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.
Burada konuşan Kaymakcı, bugün iş yerine TBB'nin hediyesi olan bisikleti "Helsinki"yle gittiğini belirterek, "Ankara'da bisikletle işe gitmek mümkün mü, değil mi deneyimlemek istedim. Ankara'nın her semtinde bu mümkün olmayabilir ama bunu deneyimledim ve işe daha pozitif başladım." ifadesini kullandı.
Dünyada şehirlerin büyüdüğünü belirten Kaymakcı, 2030'da 43 kentin 10 milyon nüfus sınırını aşacağını söyledi.
Kaymakcı, "Büyüyen şehirler için önlemler almamız lazım. Konut meselesini, su hizmetini, güvenliği, çevre temizliğini ve ulaşımı daha iyi planlamamız gerek. Bu, yaşam kalitemizi de artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de yerel yönetimlerin Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılımının her yıl arttığını vurgulayan Kaymakcı, şöyle devam etti:
"Geçen sene 50 ülkeden 3 bin 136 belediyenin katılımıyla Hareketlilik Haftası'nı kutladık. Bu sayı, Türkiye'de de artıyor. Bu senenin teması, 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' Bu daha fazla bisiklet kullanmak, daha fazla toplu taşımayı kullanmak demek. Ancak Kovid-19 nedeniyle toplu taşımayı daha mesafeli kullanmalıyız. Biz araçların daha az kullanıldığını görmek istiyoruz. Umarız en kısa sürede normale dönebiliriz."
Kaymakcı, AB ülkelerinde sıfır emisyon üreten şehirlere yönelik projeler yapıldığına değinerek, Türkiye ile AB arasında yapılan "Şehir Eşleştirme Projesi"yle Avrupa kentleri ile Türk kentleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasının planlandığını kaydetti.
Kaymakcı, bu kentlerdeki projelere AB Başkanlığı olarak 2,6 milyon avro destek verildiği bilgisini paylaştı.
- "Amacımız daha az kaza ve ölüm yaşanması"
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger, konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e şehre yaptığı doğa dostu ulaşım çalışmaları için teşekkürlerini iletti.
Bu dönemde AB ve Türkiye olarak doğa dostu ulaşımın her alanında birlikte çalışması gerektiğini belirten Berger, "Bu anlamda Türkiye'nin ve Avrupa'nın Gaziantep'ten öğreneceği şeyler olduğunu düşünüyorum." dedi.
Berger, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasına değinerek, "Avrupa'nın 2050'de sıfır karbon üretmesini planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için herkesin birbirine ihtiyacı var." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin son 10-15 yılda yaşadığı ekonomik büyümenin doğal sonucu olarak toplu taşıma kullanımının arttığını belirten Berger, bu araçların da sera gazı salınımının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
Berger, Avrupa'da bu oranın düşürülmeye çalışıldığına işaret ederek, Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma kullanım oranlarının düştüğünü, özel araç kullanımının ise arttığını söyledi.
Hareketlilik Haftası kapsamında yollarda yaşanan kazalara da değinen Berger, "Amacımız daha az kaza ve ölüm yaşanması. Polis ve İçişleri Bakanlığı bunun üzerine çalışıyor ve yıllık ölüm sayısını ortalama 7 bine indirmeyi planlıyoruz." dedi.
,Mehmet Şah Yılmaz
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