U23 Avrupa ve dünya şampiyonu 60 kg Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Zhora Abovian'ı 6-2, çeyrek finalde Rus Zhambolat Lokyaev´i 6-1 yenerek yükseldiği yarı finalde Gürcü Amiran Shavadze´yi 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi finalde gençler Avrupa şampiyonu Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan ile altın madalya için karşılaşacak. 72 kg Selçuk Can ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda ilk turda Avrupa şampiyonu Polonyalı Mateusz Lucjan Bernatek´i 3-2, ikinci turda Finli Mikko Petteri Peltokangas'ı 3-3 ten yendi. Milli güreşçi çeyrek finalde de U23 Avrupa ve dünya 2'ncisi Macar Robert Attila Fritsc´i 7-3 yenerek yarı finale yükseldi.

67 kg Enes Başar Estonyalı Ott Saar´ı 10-1 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Avrupa 3'üncüsü Norveçli Morten Thoresen'e 2-0 yenildi. Rakibi finale yükseldiği için milli güreşçi repesajda Litvanyalı Kristupas Sleiva ile karşılaşacak.

82 kg Burhan Akbudak ilk turda Polonyalı Mateusz Wolny´yi 6-0 yendi. İkinci turda ise Belarus rakibi Stanislav Shafarenka'ya 5-2 öndeyken son dakikalarda verdiği puanlarla 6-5 yenildi ve elendi.

METEHAN BAŞAR AVRUPA BEŞİNCİSİ OLDU

Dünya şampiyonu milli güreşçi 87 kg Metehan Başar, repesajda İspanyol Jesus Fresnada'yı 3-0 yendi. Başar, bronz madalya için karşılaştığı Avrupa ve dünya gençler şampiyonu Rus Aleksandr Komarov'a yenildi ve Avrupa 5´incisi oldu.