16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Milli Olimpik Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Dünya Fair Play Birliği (CIFP) ve EFPM'nin genel kurulları, bu yıl Avrupa Spor Başkenti olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.
Üç gün süren organizasyonda 2018 yılı için CIFP ve EFPM ödülleri de düzenlenen törenle sahibini buldu.
Tanıtım dalında en büyük ödül olan "Villi Daume Ödülü"nü Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan adına kulübün dış ilişkiler sorumlusu Aydın Güvenir, CIFP Başkanı Jeno Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo'dan aldı.
Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı için bir mesaj gönderen Özkan, 12 yıl önce Türkiye'deki çocuklara spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onları centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktığını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Bağcılar ve Zeytinburnu'ndaki dezavantajlı çocukları spor yoluyla Türk sporuna ve topluma kazandıran TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı ve UPS Spor ve Kültür Kulübü Koordinatörü Semra Demirer'e bu çalışmalarından dolayı kariyer dalında değer görüldüğü "Fair Play Şeref Diploması" ödülünü, CIFP Meksika delegesi Cipriano Borreto Amaro verdi.
Aynı dalda bir diğer ödül de sosyal sorumluluk projeleriyle spora, gençliğe ve çocuklara verdiği hizmetler nedeniyle ÜNSPED Gümrük Müşavirliğine verildi. Kuruluş adına Rıza Mehmet Korkmaz, ödülü almak üzere sahneye davet edilirken, ekranda Türk firmasının hizmetleri izleyicilere aktarıldı. ÜNSPED'in ödülü, CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve EFPM 2. Başkanı, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar tarafından takdim edildi.
TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Murat Özbay, ülkemizde Fair Play hareketine verdiği hizmetlerden dolayı kazandığı "EFPM-AIPS VOX Ödülü"nü, yine Erdoğan Arıpınar ve EFPM Başkanı Christian Hinterberger'den aldı.
Ayrıca EFPM'nin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen galada, aralarında Erdoğan Arıpınar’ın da bulunduğu 4 kurucu üye sahneye davet edilerek alkışlandı. EFPM Başkanı Hinterberger, 4 üyeye günün anısına birer hediye takdim etti.
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