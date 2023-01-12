Avrupa enerji krizinde çıkışı kömürde arıyor

Uzun yıllardır çevre ve iklim değişikliğine yönelik politikalar uygulayan ve kömürden uzaklaşan Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’dan doğal gaz akışının kesilmesiyle bu yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yıllık yayımlanan “Kömür 2022” raporuna göre, 2022’de küresel kömür tüketimi önceki yıla göre yüzde 1.2 artarken, AB’deki artış yüzde 6.5’i buldu. 2021’de 449 milyon ton olan AB ülkelerinin kömür tüketimi, 2022’de 478 milyon tona ulaştı. Söz konusu yükselişte,
elektrik üretiminde kullanılan kömür talebinin artması etkili oldu.