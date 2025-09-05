Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Avrupa dünyada gereken rolü oynamıyor" | Dış Haberler

        "Avrupa dünyada gereken rolü oynamıyor"

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın dünyada oynaması gereken rolü oynamadığını ifade ederken, bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 20:18 Güncelleme: 05.09.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa dünyada gereken rolü oynamıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Avrupalıların dünyada çıkarlarını yeterince korumak için oynaması gereken rolü oynamamasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

        Merz, partisinin kanalı "CDU TV"de internet üzerinden yayımlanan röportajında, 6 Mayıs'ta göreve gelen Alman hükümetinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Avrupa'da yeniden bir birlik ve beraberliğe geri dönüldüğünü ifade eden Merz, bunun, Alman hükümetinin ve özellikle de Almanya Başbakanı'nın çabalarına da bağlı olduğunu savundu.

        Merz, "Bu bizden beklenen roldür ve kendi çıkarımız olduğu için ben de bu beklentilere karşılık vermek istiyorum." dedi.

        Avrupalıların, NATO'nun Avrupa kanadının da sınırlı hareket imkanlarına sahip olduğunu da gördüğünü aktaran Merz, Ukrayna savaşına işaret ederek, "Bu beni rahatsız ve meşgul ediyor. Şu anda biz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bu savaşın bitmesi için yeterli baskıyı yapabilecek durumda değiliz. Amerikalıların yardımına bağımlıyız." dedi.

        Merz, Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin Rusya ile yeni ortaklıklar kurduğunu gördüklerini belirterek, "Beni meşgul eden ve itiraf etmeliyim ki rahatsız eden gerçek, şu anda Avrupalılar olarak dünyada aslında oynamak istediğimiz ve çıkarlarımızın yeterince korunması için oynamamız gereken rolü oynamıyor olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        Yurtta hava sıcaklığı düşüyor
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        NYT: ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        Habertürk Anasayfa