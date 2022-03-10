Avrupa doğalgazında düşüş sürüyor

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Avrupa'da doğalgaz fiyatları dün 205 Euro'dan yüzde 19'luk düşüşle 166 Euro'ya gerilemişti. Bu sabah da düşüş devam etti.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı bu sabah 155 Euro'ya geriledi. Söz konusu fiyat pazartesi günü 345 Euro ile tarihi zirvesini görmüştü.

Rusya'dan doğalgaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali doğalgaz fiyatlarını yükseltiyordu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 7 Mart'ta Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kış sonuna kadar yetecek LNG ithalatı yaptıkları yönündeki sözleri de Avrupa'da doğal gaz fiyatının düşmesinde rol oynadı.