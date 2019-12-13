UEFA Avrupa Ligi macerasını İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklandı. 16 Aralık Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel'e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman programı uyguladı.

Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.

NOVAK SEVİNCİ

Çekya Milli Takımı’na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi. Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman'ın elini güçlendirdi. Basel'e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak'ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Trabzonspor, iddiası kalmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı maçta tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlara teşekkür etti. 17 bin kişinin izlediği müsabakada İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerden gelen Türk taraftarlar, bordo-mavililere destek oldu.