ABD'nin çekildiği İran nükleer anlaşmasını ayakta tutmaya çalışan Fransa, İngiltere ve Almanya, Tahran ile ilaç ve gıda takasına imkan veren Instex ticaret mekanizması kapsamında bu ülkeye ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında tıbbi ürünlerin İran'a ulaştığı ve Instex ticaret mekanizmasının geliştirilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.