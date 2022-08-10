İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), aşırı sıcaklar nedeniyle İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için 'kırmızı alarm' ilan etti. Yetkililer sıcaklıkların, orta ve üzeri yaş grubu ile hamile kadınlarda ölüm riski teşkil ettiği belirtildi.