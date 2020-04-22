Avrupa'daki bazı ülkeler, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye devam ediyor

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla katı tedbirler alan Avrupa ülkelerinden bazıları, vakalardaki artış hızının yavaşlamasıyla tedbirleri de gevşetmeye devam ediyor.
Çekya Başbakanı Andrej Babis, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 Mart'ta ilan edilen daha sonra nisan sonuna kadar uzatılan acil durumun, tekrar uzatılmasından yana olmadığını belirtti.
Çekya'daki iş insanları ise alınan tedbirlerin çok yavaş gevşetilmesinden şikayet ederken, Çekya Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy, hükümetin tedbirleri gevşetme takviminin çok geç olduğunu ifade etti.
Dlouhy, bazı iş yerlerinin açılıp bazılarının kapalı olmasının ayrımcılığa yol açacağını ve ekonomideki normalleşmenin gecikeceğini savundu.
Ülkedeki üniversite rektörleri, otel ve restoran işletmecileri de hükümetin gevşetme politikalarına daha hızlı geçmesini talep etti.
Vaka sayısının 7 bin 41'e çıktığı Çekya'da, bugüne kadar 204 kişi hayatını kaybetti.
Polonya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 10 bin 34'e, can kaybı ise 404'e ulaştı.
Polonyalı siyasiler ve doktorlar, iyileşenlerin plazma bağışı yapması için çağrıda bulundu. Uzmanlar, sağlığına kavuşan kişilerin bağışlayacağı immün plazmaların, Kovid-19 bulaşan kişilerin tedavisinde etkili olduğunu vurguladı.
- Sırbistan'da pazar yerleri yeniden çalışmaya başladı
Olağanüstü halin (OHAL) hala yürürlükte olduğu Sırbistan'da da hükümet bazı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.
Hükümetin pazar yerlerinin açılabileceği kararının ardından bugün başkent Belgrad'daki birçok pazar yeri yeniden tezgah açtı.
Pazartesi günleri dışında her gün 07.00-15.00 saatlerinde açık kalacak pazar yerlerinde, müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmesi, satıcıların ise maske ve eldiven kullanması gerekiyor.
Hükümet, tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 65 yaş üzerindekilerin haftada üç kez evden çıkmasına ve ayrıca bazı dükkanların yeniden açılmasına izin vermişti.
Halen her gün 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti.
,Aşkın Kıyağan,Bojana Stojanovic
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