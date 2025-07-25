Avrupa'da yerel Chikungunya vakası bildirildi
İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza eyaletinde 2017'den bu yana ilk yerel Chikungunya vakasının bildirildiğini duyurdu
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), geçen hafta yayımladığı haftalık bulaşıcı hastalık raporunda, İtalya’nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesindeki Piacenza eyaletinde 2017’den bu yana ilk yerel chikungunya vakasının bildirildiğini duyurdu.
İtalya, bu yıl Avrupa kıtasında yerel chikungunya vakaları bildiren ikinci ülke oldu. Fransa, 12 farklı idari bölgede 30 vakayı doğruladı ve en büyük vaka grubu (13 vaka) güneydeki Bouches-du-Rhône bölgesindeki Salon-de-Provence’da bildirildi.
Fransa ve İtalya, yılın ilk yerel dang humması vakalarını bildirdi. Portekiz, Ocak ayında Madeira’da iki dang humması vakası bildirmişti.
Temmuz ayının başlarında ECDC tarafından Avrupa’daki sivrisinek kaynaklı hastalıklar hakkında bir rehber yayımladı.