Avrupa'da 'yeni normal' adımları nasıl atılıyor?

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Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı alınan önlemlerde yavaş yavaş gevşetilme adımları atılıyor.

Koronavirüs salgının sonrasında normal hayata dönüşün zaman alacağı belirtilirken, ülkelerin 'yeni normal' düzenlerine nasıl geçeceğine ilişkin yol haritaları paylaşılıyor. Avrupa ülkelerinin yeni normale dönüş için nasıl yol izlediklerini derledik.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasının düşünüldüğü belirtildi. Egzersiz için dışarıda zaman kısıtlamasının kaldırıldığını belirten Johnson, evden çalışması mümkün olmayan kişilerinin işlerine dönmesinin mümkün olduğunu ifade etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 32 bin 65'e yükseldi. Ülkede 3 bin 877 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 223 bin 60'a ulaştı.

BELÇİKA

Tüm mağazalarının açıldığı Belçika'da, her aileden sadece bir kişi alışveriş yapabiliyor. Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ve en fazla yarım saat içeride kalması koşuluyla müşteri kabul edebilecek.

53 bin 449 kişide virüsün enfekte olduğu ülkede, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 8 bin 707'ye yükseldi.

İSVİÇRE

Restoranlar, perakende satış mağazaları, kütüphaneler ve pazarlar hizmete açıldı. İlk ve orta okullar açılıyor. Kamu hizmeti veren toplu taşıma araçları da tekrar eski düzenine dönüyor.

Son bilgilere göre, koronavirüs sebebiyle bin 845 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs vakalarının sayısı ise 30 bin 344'e yükseldi.

İSPANYA

Koronavirüs salgınının etkilerinin ciddi şekilde görüldüğü İspanya'daki 11 özerk yönetim ikinci aşamaya geçti. Ülkede tüm kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske takmak zorunlu.

Koronavirüs sebebiyle ölenlerin toplam sayısı 26 bin 744'e yükselirken, toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 373 artışla 227 bin 436'a çıktığını açıkladı.

FRANSA

Salgının etkilerinin görüldüğü bir diğer Avrupa ülkesi Fransa'da 100 km üzeri seyahatlerin ancak izinle yapacağı bildirildi. Paris dışındaki yerlerde büyük alışveriş merkezleri açılırken, kafe ve restoran dışındaki iş yerlerinin de hizmete açılacağı belirtildi.

Koronavirüs sebebiyle 26 bin 383 kişi hayatını kaybederken, 117 bin 94 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

HOLLANDA

Açık alanlarda spor yapmaya izin verilen ülkede, ilkokullar, kreşler, özel eğitim merkezleri ve kütüphaneler açılacak.

5 bin 475 kişinin hayatını kaybettiği Hollanda'da 42 bin 987 koronavirüs enfekte kişi bulunuyor.

ALMANYA

Avrupa'da vaka sayılarının yüksek seyrettiği Almanya'da ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak. Kreşlerin kademeli olarak açıldığı ülkede, öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda ise adım adım diğer çocuklar da kreşlere gidebilecek.

Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, diğer bazı sınıflardaki öğrencilerin de ders başı yapmasına izin verildi.

Opera, müze ve sergi alanları açılırken, restoran ve kafeler bu haftadan itibaren kademeli olarak açılacak.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bin 569'a yükselirken, vaka sayısı ise 171 bin 999'a yükseldi.