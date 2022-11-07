Avrupa'da yatırımcı güveni yükseldi

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Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, kasım ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde eksi 38,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,4 puanlık artışla eksi 30,9 puana yükseldi. Ağustos 2022'den ilk defa yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 35’e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 41 puandan eksi 32,3 puana çıkarak, Haziran 2022’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 35,5 puandan 29,5 puana çıkarak, Ağustos 2022'den beri ilk defa arttı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kasımdaki endeksteki yükselişin "tersine dönüş” olmadığını belirterek, "durum ve beklenti" değerlerindeki artış, yatırımcıların ekonomik beklentilerinde enerji piyasasından gelen sinyallere ne kadar hassas tepki verdiğini gösterdiğini vurguladı.

'ENDİŞELER AZALIYOR'

Avrupa’nın en çok gaz tüketen ülkesi olan Almanya'da ekimde normalden daha yüksek sıcaklıkların görüldüğünü ve ülkede gaz depolarında seviyenin beklenenden fazla olduğunu hatırlatan Hübner, “Spot piyasada gaz fiyatları bunlarla düştü. Felaket bir gaz kıtlığı ile ilgili endişeler azalıyor” ifadesini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Kasım’da 1.348 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda 7,4 puanlık artışla eksi 30 puana yükseldi. Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesinden sonra yükselmesi dikkati çekti. Almanya’da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 33,5 puandan 28 puana yükseldi.