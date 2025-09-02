Yaz transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transfer hamlelerine devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğine ilişkin resmi açıklamasını yaptı. Avrupa liglerinde ve Süper Lig'de transfer sürecinin bitiş tarihi merak konusu olurken, UEFA'ya kadro bildirme sürecinin son günü de futbolseverlerin gündeminde. Peki, transfer dönemi ne zaman kapanıyor? UEFA listeleri için son tarih ne zaman? İşte detaylar...