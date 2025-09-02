Habertürk
        Yaz transfer dönemi hız kesmeden sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer döneminin sona ereceği tarihi resmi olarak paylaştı. Avrupa'da ve Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, gözler transferin biteceği tarihlere ve UEFA'ya kadro bildirim süresine çevrildi. Peki, transfer dönemi ne zaman sona eriyor? UEFA listeleri için son tarih ne? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 13:48 Güncelleme: 02.09.2025 - 13:48
        • 1

          Yaz transfer dönemi heyecanı tüm hızıyla sürerken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına transfer hamlelerine devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaz transfer döneminin ne zaman sona ereceğine ilişkin resmi açıklamasını yaptı. Avrupa liglerinde ve Süper Lig'de transfer sürecinin bitiş tarihi merak konusu olurken, UEFA'ya kadro bildirme sürecinin son günü de futbolseverlerin gündeminde. Peki, transfer dönemi ne zaman kapanıyor? UEFA listeleri için son tarih ne zaman? İşte detaylar...

        • 2

          AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

          Avrupa'da transfer dönemi 2 Eylül Salı yani bu gece sona erecek.

        • 3

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

          UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan takımların kadro bildirimlerini en geç 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.

        • 4

          SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 futbol sezonu için transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

          Resmi açıklamaya göre, Süper Lig’de yaz transfer dönemi olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23:59’da sona erecek.

