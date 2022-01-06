Avrupa'da vaka sayılarında rekor üstüne rekor

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Fransa'da 332 bin 252 ile Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı 124 bin 809'a çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 332 bin 252 artışla 10 milyon 921 bin 757'ye yükseldi. Bu, salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 3 bin 695'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, son 7 günde yüzde 37,54 arttı.

Fransa'da, 31 Aralık 2020'de 232 bin 200 ve dün 271 bin 686 vaka açıklanmıştı.

İNGİLTERE'DE SEYAHAT ÖNCESİ PCR ZORUNLULUĞU KALKTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeye gelişlerde seyahat öncesi Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda maske takmak, evden çalışmak ve bazı yerlere girişte aşı pasaportu göstermeyi içeren "Plan B" önlemlerinin Omicron'un yayılmasını yavaşlattığını belirtti.

Plan B'ye devam etme kararı aldıklarını ve bu önlemlerin Kovid-19'la yaşayabilmeyi sağlamanın dengeli ve orantılı bir yolunu sunduğunu ifade eden Başbakan, ancak 26 Ocak'ta bu kararı gözden geçireceklerini açıkladı.

Johnson, hastaneye kaldırılmaların her 9 günde 2 katına çıktığını ve 60 yaş üstü kişilerde vakaların her hafta katlandığını bildirdi.

Ancak bir karantinanın bedeli olacağını da vurgulayan Johnson, "Kapanmalar, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza, işimize, gelir kaynaklarımıza ve hepsinden kötüsü çocuklarımızın yaşamları üzerine bir yük getiriyor." dedi.

Johnson, İngiltere'ye gelen yolcular için seyahat öncesi Kovid-19 testi zorunluluğunun 7 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirterek, "Omicron artık o kadar yaygın ki bu önlemler vakalarda artışta sınırlı bir etkiye sahip. Önlemler seyahat sektörümüz üzerinde önemli maliyete yol açmaya devam ediyor." dedi.

Johnson ayrıca, yolcuların geldikten 2 gün sonra yaptırdıkları test sonucu belli olana kadar kendilerini izole etme zorunluluğunun da kaldırılacağını bildirdi.

220 BİNE YAKIN VAKAYLA REKOR KIRILDI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede dün 218 bin 724 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayda geçmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 148 bin 941'e çıkmıştı.

İSVİÇRE'DE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

İsviçre'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 31 bin 109 ile en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 90 bin 106 test yapıldı.

31 bin 109 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulurken, 20 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 912 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 20 bin 742 yeni vaka tespit edilmiş, 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 406 bin 840'a ulaştı.

"KAPANMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantının hızla artmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Berset, hastanelerin halen kapasitelerini doldurmamalarına rağmen daha şiddetli vakalara karşı hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Vaka sayılarındaki artışın durdurulamaması durumunda kapanma da dahil daha sıkı önlemler almaya hazır olduklarını bildiren Berset, gerek gördüğünde Federal Konsey'in hızlıca karar alacağını kaydetti.

Berset, halka aşılarını yaptırma çağrısını yineledi.

HOLLANDA

Hollanda'da son 24 saatte 24 bin 590 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 590 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede vaka sayıları son bir haftada günlük ortalama 17 bin civarındaydı.

"TAM KAPANMA" UYGULANIYOR

Hollanda'da, Kovid-19 ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasının ardından, 19 Aralık'tan beri "tam kapanma" uygulanıyor.

Geçici hükümet, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulların 10 Ocak'tan itibaren tekrar yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da son 24 saatte 8 bin 587 Kovid-19 vakası tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 587 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 32 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de günlük vaka sayısının geçen haftadan yüzde 50 daha fazla olduğunu açıkladı.

Plenkovic, sayıların, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan omicron varyantının çok hızlı yayılmakta olduğuna işaret ettiğini belirterek "Bu, koronavirüse karşı korunmak için elimizdeki her şeyi kullanmanın önemini gösteren bir uyarıdır." açıklamasında bulundu.

Yetkililerin durumu yakından izleyeceklerini belirten Plenkovic, "Önümüzdeki günlerde olası kısıtlama kurallarını tartışacağız." dedi.

Hırvatistan'da Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan kişi sayısı da 1841'e ulaştı.

Hırvatistan Sivil Savunma Teşkilatına göre, ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği 25 Şubat 2020'den bu yana Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 736 bin 486, vefat eden kişi sayısı 12 bin 731 oldu.

Hırvatistan'da toplam test sayısı 3 milyon 812 bin 320’e çıktı, ülkede 4 milyon 768 bin 7 doz aşı yapıldı.