AA

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle aralıkta yıllık bazda yüzde 24,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 aralık ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2, 2021'in aralık ayına göre de yüzde 25,2 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 ve yıllık bazda yüzde 24,6 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 22,5 artacağı yönündeydi.

Böylece son veriler, ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

ÜFE ortalaması, 2022'de bir önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 34,4, AB'de de yüzde 34,3 arttı.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 48,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta yıllık bazda en fazla yüzde 62,7 ile Macaristan'da, yüzde 49,4 ile Letonya'da ve yüzde 41,9 ile Romanya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE, İtalya'da yüzde 39,2, Almanya'da yüzde 22,4, Fransa'da yüzde 20,7 ve İspanya'da yüzde 14,7 olarak belirlendi.

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