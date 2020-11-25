Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye

Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Vision of Humanity adlı kuruluşun "Küresel Terörizm Endeksi" yayımlandı.
Buna göre, Avrupa'daki 2019 yılına ait terör değerlendirmesinde 36 ülke arasında Türkiye terörden en fazla etkilenen ülkeler arasında en üst sırada yer aldı.
Endekse dair raporda, "Avrupa'da terör nedeniyle 2019'da 58 ölüm kaydedildi. Bunların 40'ı Türkiye'de meydana geldi. Türkiye, en fazla etkilenen ülke olmaya devam etti." denildi.
Türkiye'nin terörden etkilenme durumunun, 2015 ile 2019 arasındaki terör kaynaklı ölümler ve terör saldırılarının sayısındaki azalma sayesinde iyileşme gösterdiği belirtildi. Rapora göre, kamu görevlileri ve polisi hedef alan saldırılar 2019'da yüzde 60 azaldı, sivillere yönelik saldırılar ise yüzde 8 arttı.
Avrupa'daki sıralamada Türkiye'den sonra terörden en çok etkilenen ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika, İtalya ve İsveç olarak gösterildi.
Endekse göre dünya genelinde ise terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu. Türkiye, dünya sıralamasında 20'nci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.
Terör saldırılarının neden olduğu ölümlerin yüzde 96'sı Afganistan, Suriye, Nijerya ve Somali gibi çatışmaların görüldüğü ülkelerde kaydedildi.
Dünya genelinde ise 2014'ten bu yana terör kaynaklı ölümler yüzde 59 azaldı. Raporda, "Terör, küresel etkisindeki genel düşüşe rağmen birçok ülkede hala önemli ve ciddi bir tehdit." değerlendirmesi yapıldı.
Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'da son 50 yılda terör kaynaklı ölümlerin yüzde 250 arttığı ifade edilen raporda, artış eğiliminin devam edeceği öngörüldü.
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