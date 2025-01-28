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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu! - Futbol Haberleri

        Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizin mücadelelerinin yönetecek hakemler açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:26
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        Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu!
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        Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

        VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.

        BEŞİKTAŞ'A POLONYALI HAKEM

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Twente ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.

        Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR'da ise Pawel Pskit görev alacak.

        FENERBAHÇE'YE PORTEKİZLİ HAKEM

        Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

        Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.

        Helder Malheiro ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.

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