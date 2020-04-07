Avrupa'da startup yatırımı 31,1 milyar avroya ulaştı

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Denetim ve danışmanlık firması EY, Avrupa’daki startup yatırımlara yönelik raporunu yayınlandı.
Rapora göre, kıtada yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların geçen yıl topladıkları yatırım 2018 yılına kıyasla yüzde 46 'lık artışla 31,1 milyar avroya ulaştı.
Brexit'e rağmen, İngiltere, geçen yıl Avrupa’da startupların finansmanında lider konumunu korudu. İngiltere’de startupların geçen yıl aldıkları yatırımların toplamı bir önceki yıla göre yüzde 54 artarak 11,1 milyar dolara yükseldi.
Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da startupların 2019’da aldığı yatırımların toplamı yüzde 32 artarak 6,1 milyar avroya ve Fransa’da yüzde 50 artarak 5 milyar avroya ulaştı.
EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şimdilik, 2019 muhtemelen Avrupa startup ekosisteminin son rekor yılıydı. Koronavirüs pandemisi sadece önemli ölçüde daha düşük yatırımlara yol açmayacak. Birçok şirkette yüksek satış kayıplarına da yol açacak. Dolayısıyla bu kriz Avrupa startup ekosistemi için varoluşsal bir zorluktur.” ifadesini kullandı.
Koronavirüsün yol açtığı ekonomik krizde, Alman startup ekosisteminin temellerinin korunmasının önemine işaret eden Barth, “Startuplar için finans piyasası tamamen kurumamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Barth, koronavirüs krizinin, ekonomide daha da güçlü bir dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğine işaret ederek, uzaktan çalışma ve internet üzerinden konferans sistemlerini kuran şirketlerin krizde avantajlı olduklarını kaydetti.
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